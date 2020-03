Commercio ambulante in spiaggia: al via il bando per sei operatori

GROSSETO – E’ on-line il bando per l’ammissione di 6 operatori per il commercio di generi alimentari in forma itinerante sulle aree demaniali degli arenili privi di concessione, per la stagione estiva 2020 e precisamente dall’1 maggio al 31 ottobre.

Nella sezione Novità del sito internet del Comune di Grosseto sono a disposizione i moduli per presentare domanda, la cui scadenza è stata fissata al 24 marzo.

Sul litorale grossetano potranno essere ammessi un numero massimo di sei operatori commerciali – in possesso dei requisiti – ciascuno dei quali potrà accedere con una sola macchina attrezzata per la conservazione dei prodotti. Per il tratto di spiaggia libera all’interno dei confini del Parco regionale della Maremma gli operatori ammessi saranno al massimo due (dei sei selezionati) e dovranno seguire le regole previste all’interno del bando.

“Questo bando vuole dare continuità a un servizio molto richiesto durante la stagione estiva – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Commercio Riccardo Ginanneschi – a garanzia degli operatori economici, ma anche per i tanti cittadini, turisti e residenti, che frequentano la cosiddetta spiaggia libera e che, grazie all’attività del commercio ambulante, possono avere un valido punto di riferimento per il loro ristoro”.