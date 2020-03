Cambiare in Comune al sindaco: «Serve la sanificazione urgente di strade, piazze e marciapiedi»

ROCCASTRADA – Il capogruppo di ‘Cambiare in Comune’, Mario Gambassi, ha presentato sabato 14 marzo un’interpellanza urgente rivolta al sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, con la quale chiede una sanificazione urgente di strade, piazze, marciapiedi e arredi urbani per contribuire ad arginare la diffusione del coronavirus.

Di seguito il testo dell’interrogazione presentata

Per collaborare, e mitigare l’infezione, vista la grave emergenza provocata dal diffondersi del Coronavirus in tutta la nazione, chiedo all’amministrazione comunale se ritiene provvedere in tempi utili ad organizzare una specifica sanificazione dei marciapiedi, strade, piazze e arredi urbani del nostro territorio, con ripetuti interventi, soprattutto nei luoghi antistanti ai supermercati, alle strutture sanitarie e a tutti i locali che sono ancora aperti al pubblico, per contribuire in modo fattivo ad arginare la pandemia in corso.