Al via il servizio per la consegna a domicilio di spesa e medicinali agli anziani. Come richiederlo

SCARLINO – È attivo da oggi, lunedì 16 marzo, il servizio di consegna a domicilio per la spesa e i farmaci rivolto agli anziani che vivono a Scarlino. Il progetto è organizzato dal Comune di Scarlino in collaborazione con l’Auser, Scarlino Soccorso e la Croce Rossa.

«Per evitare che gli anziani che non hanno parenti o amici ad aiutarli escano dalle loro abitazioni per fare la spesa o acquistare medicinali – dice il sindaco Francesca Travison – alcuni volontari si sono messi a disposizione per aiutare chi ne ha più bisogno. Il servizio viene attivato con una telefonata alla referente del progetto, Valeria Terreni, presidente del comitato Vita che raggruppa le associazioni di volontariato locali. Il numero da chiamare è 347 9948253: sarà poi la responsabile a gestire e organizzare la consegna».

«Invito gli scarlinesi – conclude – a utilizzare questo servizio solo se necessario. Inoltre in questi giorni la Polizia municipale è al lavoro per controllare che le regole siano rispettate: dopo un primo momento in cui chi era fuori senza motivo è stato semplicemente invitato a rientrare, nel weekend sono stati sanzionati alcuni cittadini. Dobbiamo restare tutti a casa, nessuno escluso».