Al via i lavori in via Preselle: cantiere aperto per il rifacimento dell’asfalto

GROSSETO – Un altro cantiere apre a Grosseto per il settimo lunedì consecutivo.

“Sono iniziati i lavori di fresatura e rifacimento del manto stradale in via Preselle a Grosseto per un importo di 26mila euro – fanno sapere il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Megale -. Oltre mille metri quadrati di percorso risistemati e più sicuri grazie alla ditta Innocenti Costruzioni. La città – con massimo rispetto delle norme – cerca di portare avanti le opere già in programma nonostante l’emergenza Coronavirus che la colpisce”.

“Si chiudono allo stesso tempo i lavori nel tratto di viale Europa interessato dal rifacimento della carreggiata. Tanti nuovi obiettivi raggiunti dall’assessore alle Manutenzioni e alle Opere pubbliche Riccardo Megale – conclude il primo cittadino -: l’obiettivo è sempre quello di garantire sicurezza sulle nostre strade, rendendole allo stesso tempo decorose”.