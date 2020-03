Sei maremmano se dici: se se n’accorgano le budella…

GROSSETO – In questi giorni siamo evidentemente tutti in forte difficoltà. L’isolamento forzato, il disagio per questo momento imprevisto, un po’ di umana paura… Beh, dobbiamo sorridere.

Sorridere alla vita, che nonostante tutto, c’è! Ho pensato allora a questa espressione maremmana: “Se se ne accorgano le budella…”.

Me la diceva sempre la mi’ povera nonna quando da piccino andavo da lei un po’ in apprensione, magari per qualcosa che avevo mangiato e che temevo mi facesse male oppure anche per altri motivi non legati al cibo.

E lei, per smontare la mia agitazione, mi guardava, rideva e se ne usciva con questa frase che era come un antidito: “Eh sai, se se ne accorgano le budella…”. E giù una risata. Proviamoci anche noi.

