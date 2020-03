People have the power: da casa il video collettivo nato in Maremma. GUARDA

FOLLONICA – “People have the power”, un classico della musica mondiale arriva in Maremma e ai tempi del coronavirus, con l’obbligo di stare in casa, diventa un video collettivo che vuole lanciare un segnale importante: anche nelle difficoltà, anche in questo momento difficile possiamo farcela perché le persone hanno il potere di farlo.

Tra i protagonisti dell’idea, cantanti e musicisti, appassionati e semplici amici, c’è anche la cantante Luna insieme a tanti altri ragazzi di Gavorrano e Follonica.