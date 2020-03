Non tutto vien per… CUOCERE: parte il nuovo contest VIDEO dedicato alla cucina da casa. GUARDA

GROSSETO – Mentre l’Italia si è fermata al suono del #iorestoacasa, ecco che il blogger Andrea Laganga di Maremma che Ciccia, Membro AIFB(Associazione Italiana Food Blogger) con la collaborazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, lancia il contest “Non tutto vien per…Cuocere”: realizzare una video ricetta in tempo di ‘coronavirus’. Pasta fatta in casa, biscotti, dolci, secondi, primi, stuzzichini… cocktail.

Di tutto e di più da realizzare rigorosamente a casa e condividere sui social. Perché si sa, il nostro stivale, invidiato per assai tante cose, l’unico argomento che ci unisce e ci trova sereni è il mondo del cibo. Un tricolore così variegato di sapori, tradizioni e perché no, fantasie ed estri personali tra i fornelli che non guastano mai.

E proprio dalla Maremma che Andrea Laganga(Butcher e Blogger di Maremma che Ciccia, membro dell’Associazione Italiana Food Blogger AISFB, eletto Maremmano dell’Anno 2019) e il Giunco.net lanciano il contest ‘Non tutto vien per…Cuocere’ , una ‘sfida’ a tutti gli Italiani per ritrovarsi, giocare in questo momento così incerto e che abbiano voglia di mettersi in gioco. Un modo per stemperare il peso dell’atmosfera che stiamo vivendo al tempo del Covid 19, affrontare l’isolamento e la solitudine, mettere a frutto un tempo ritrovato e sentirsi uniti anche se distanti. Un contest perché la voglia di poter ridere e scherzare non ci abbandoni, e magari per poter mettere in risalto le proprie doti o i propri disastri in cucina.

Non ci sono appartenenze né secondi fini: tutti uguali. Ed il primo a giocare è un grande maremmano, una voce della Maremma in Regione. Impegnato anche lui in questo momento così difficile, ma sempre pronto a mettere a disposizione il proprio sorriso anche nei momenti più difficili. Chi l’avrebbe detto che il nostro amico Leonardo Marras, capogruppo PD della Toscana, avesse una una passione per la cucina?

#iorestoacasa e #nontuttovienepercuocere per giocare assieme e preparare tante cose buone. Partecipa anche tu! I video più divertenti e più originali della settimana verranno pubblicati sulle pagine social del il Giunco.net e sul Blog Maremma che Ciccia.

Non ti resta quindi che metterti ai fornelli, preparare un video e pubblicarlo su facebook con i TAG @Maremmacheciccia e @ilgiunco.net inserendo l’hashtag #nontuttovienepercuocere. Non cerchiamo la ricetta, ma il vostro sorriso e la voglia di divertirsi insieme a tutta l’Italia Unita.

Fino a quando? Beh, come si dice in questi momenti: fino a data da destinarsi. Viva lItalia unita, che insieme combatte e si rialza. E chi sa, forse veramente “Non tutto viene per nuocere”.