FOLLONICA – Cosa fare tutto il giorno in casa in questi giorni complicati? La risposta ce la danno Mattia e Silvia. Loro insieme sono i Mollica’s e ormai da tempo sono il simbolo dello street food di qualità in Maremma e non solo.

Bravi, bravissimi ai fornelli, forti, fortissimi sui social. Ed è per questo che IlGiunco.net ha chiesto proprio a loro, cultori dell’arte culinaria toscana, custodi delle tradizione enogastronomica del “Granducato”, che oggi ci regalano una loro ricetta, tratta dal loro secondo libro.

Stiamo parlando delle donzelle o i coccoli. Ma “bando alle cinace”, lasciamo parlare i Mollica’s e guardiamo il loro video.

