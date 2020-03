Coronavirus, sicurezza sui luoghi di lavoro: «Bene il protocollo ma va attuato»

GROSSETO – “Siamo soddisfatti del protocollo firmato dai sindacati e le imprese per tutelare i lavoratori delle aziende e limitare la diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Ora però occorre attuarlo con tutti i mezzi”. Ad affermarlo è Fabrizio Milani, segretario generale della Cisl di Grosseto.

Milani spiega: “in questo periodo di carenza, non tutte le imprese sono state in grado di garantire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, fondamentali soprattutto quando, per motivi legati alla tipologia di lavoro o di produzione è difficile rispettare le distanze di sicurezza. La tutela della salute viene prima di tutto ed è necessario che tutte le aziende della provincia di Grosseto che stanno continuando a lavorare dotino i lavoratori delle protezioni necessarie”.

“La salute dei lavoratori – aggiungono i componenti della segreteria confederale della Cisl Grosseto, Fabrizio Milani, Fabio Carruale e Marina Sembiante – è una priorità assoluta che deve arrivare prima di qualsiasi considerazione economica. Per questo faccio un appello anche a chi può fornire i dispositivi di protezione alle aziende: fatevi avanti, come alcune aziende locali stanno facendo in queste ore, in modo che si crei un sistema più agevole per reperire il materiale: in questi giorni di paura e preoccupazione siamo certi che la solidarietà e il senso di responsabilità prevarranno su tutto e che insieme potremo uscire da questa emergenza”.