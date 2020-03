La canna fumaria si incendia: intervengono i Vigili del fuoco

FOLLONICA – La canna fumaria di un appartamento di una villetta a tre piani a Follonica, per cause probabilmente dovute alla fuliggine depositata, si è incendiata.

All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, distaccamento di Follonica, l’incendio si era già estinto, ma il calore sviluppato aveva danneggiato il comignolo posto sul tetto dello stabile, rendendolo di fatto pericoloso.

Con l’autoscala, la squadra ha raggiunto il comignolo e lo ha messo in sicurezza.

I Vigili hanno disposto il divieto all’uso del camino per i proprietari fino alla sua messa in sicurezza. Non si registrano feriti.