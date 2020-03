Il nuovo padiglione dell’ospedale totalmente dedicato al Coronavirus

GROSSETO – Da questa sera il nuovo padiglione dell’ospedale diventa zona Covid. Questa è una delle nuove disposizioni che sono state predisposte dalla Asl per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Questo – si legge in una nota inviata al personale sanitario – comporterà le seguenti modifiche: A) Fino a nuove disposizioni l’area di degenza Covid non critica è individuata nei 30 letti dell’ex Ortopedia (2° piano), mentre l’area critica Covid nella terapia intensiva e subintensiva (1° piano).

B) L’ingresso dell’ospedale nuovo verrà chiuso, l’accesso sarà consentito solo ai dipendenti della Zona Covid.

C) Tutti i dipendenti che hanno un armadietto nello spogliatoio al piano terra del nuovo padiglione, ma che attualmente non lavorano lì devono liberarlo appena possibile per farlo utilizzare al personale della zona Covid.

D) Anche l’uscita dal nuovo padiglione sarà interdetta a tutti tranne al personale della zona Covid

E) Il tunnel di collegamento verso il nuovo padiglione verrà chiuso appena possibile per evitare accessi non autorizzati alla zona Covid: il trasporto di pazienti Covid da Pronto soccorso verso l’area Covid avverrà mediante percorso interno attraverso il tunnel di collegamento e successiva sanificazione a richiesta. Il trasporto di pazienti Covid dal territorio verso la zona Covid avverrà attraverso l’ingresso tra il 118 e il nuovo ospedale, attraverso l’ascensore E14 si raggiunge il 2° piano e si prosegue a sinistra fino ad arrivare al Reparto Covid.

Verrà predisposto un nuovo Checkpoint (dalle 7 alle 20) presso l’ingresso della Palazzina B (Vicino all’ingresso del CUP). Tale Checkpoint autorizzerà l’ingresso a: dipendenti, utenti degli ambulatori/DH oncologici e della dialisi (Autonomi o trasportati da associazioni).

I trasporti per visite, consulenze, trasferimenti, sangue e organi dovranno accedere all’ospedale dal Checkpoint dell’ingresso principale del vecchio padiglione.