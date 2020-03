Gea Basketball, ecco il punto della situazione delle tre rose “senior”

GROSSETO – In attesa di nuove disposizioni dalla presidenza del consiglio dei ministri e da parte della Fip, ecco un temporaneo punto della situazione, dal punto di vista statistico, delle tre maggiori formazioni della Gea Basketball Grosseto. L’attività della serie C silver e della serie B femminile è stata interrotta a sei giornate dalla conclusione della regular season, con le squadre allenate da Pablo Crudeli e Luca Faragli in piena lotta per la permanenza in categoria, mentre il campionato di Prima divisione si è fermato dopo la disputa della seconda giornata della prima fase dei playoff. I ragazzi allenati da Alessandro Goiorani, con la preziosa collaborazione di Marco Santolamazza, hanno vinto la regular season e si sono aggiudicati le prime due partite del nuovo gironcino, che promuoverà le prime due alle finali.