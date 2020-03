GIUNCARICO – Una porzione di tetto dello storico palazzo Scarafìa è venuta giù qualche questa notte a Giuncarico, nel comune di Gavorrano. € la seconda volta che capita in pochi anni. Era già successo due anni fa: il 5 marzo 2018.

Il palazzo, che si trova in via Roma, è uno dei più belli di Giuncarico, dovrebbe risalire al 5-600, e appartiene da generazioni alla famiglia Scarafìa che però non vive più a Giuncarico sebbene ne sia originaria.

di 4 Galleria fotografica palazzo Scarafia







Il palazzo, su tre piani, e tutt’ora ammobiliato con mobili d’epoca, ma da tempo (circa 20 anni) è disabitato. Due anni fa, in occasione del primo crollo, Francesco Scarafìa, 64 anni, durante un sopralluogo per i lavoro ebbe un malore e morì.

Ora il nuovo crollo, a fianco di quello vecchio, riparato due anni fa.