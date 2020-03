Covid19, Cri: come richiedere la spesa a casa. Vuoi diventare “volontario temporaneo”? Come fare

GROSSETO – Il Comitato Cri di Grosseto è in prima linea per l’emergenza Coronavirus.

Oltre ai servizi socio-sanitari ordinari e alle postazioni di 118 sul territorio, dal 9 marzo (pubblicazione del decreto di quarantena) ha attivato altri servizi specifici: due ambulanze dedicate al trasporto di pazienti sospetti o confermati Covid_19 e la consegna al domicilio di generi alimentari a persone over 65, immunodepresse o impossibilitate a muoversi.

Negli ultimi sette giorni sono stati oltre 50 i servizi svolti dalle ambulanze H24 dedicate, con circa 70 operatori impegnati nei tre turni giornalieri.

Da giovedì 12 marzo è attivo il servizio di consegna a domicilio in collaborazione con Conad, Carrefour e Nicchi frutta. Sono circa 60 le famiglie assistite (in continuo amento) dai 20 operatori Cri.

Per chi avesse necessità di usufruire del servizio può prenotare la consegna chiamando il comitato Cri di Grosseto al 0564416110 – 3896497143 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 7.30 alle 9.30 e il martedì e giovedì dalle 13.00 alle 14.30.

Per far fronte a questo delicato momento, è importante il contributo di tutti. Per questo la Croce Rossa di Grosseto ha deciso di attivare il “Volontariato temporaneo” permettendo così a tutti, dopo una breve formazione online, di poter supportare le attività dell’associazione.

Per aderire è necessario compilare il form all’indirizzo web volontari.cri.it