Coronavirus: quattro nuovi positivi in Maremma. I casi salgono a 38

GROSSETO – Sono quattro i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Grosseto. A comunicarlo è l’Azienda USL Toscana sud est.

In particolare le quattro persone il cui tampone è risultato positivo sono : un uomo di 65 anni di Follonica, un uomo di 48 anni di Grosseto, un uomo di 49 anni di Grosseto, un uomo di 51 di Grosseto.

I pazienti sono tutti in sorveglianza attiva domiciliare. L’Azienda si è già raccordata con i sindaci per gli adempimenti necessari.

In totale i casi di persone positive al coronavirus sono 38. Da segnalare, come ha spiegato il sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani, che nel comune di Castiglione c’è soltanto una persona positivo e non due come erroneamente segnalato dagli organi competenti nei gironi scorsi. C’era stata una trascrizione sbagliata. Quindi a 35 casi di ieri che i realtà sono 34 devono essere aggiunti i 4 di questa mattina.