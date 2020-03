Coronavirus, Polizia municipale in azione: ieri più di 250 controlli. Oggi i rinforzi

GROSSETO – Ieri, venerdì 13 marzo, un’altra giornata di controlli incessanti da parte della Polizia municipale sul territorio del Comune di Grosseto.

La mattina al lavoro 7 pattuglie per coprire 12 postazioni di controllo nell’ambito dell’operazione “Io sto a casa”: in totale controlli per 45 veicoli e 63 (tra chi viaggia in auto e chi si sposta a piedi) autodichiarazioni.

Nel pomeriggio, invece, al lavoro sempre 7 pattuglie con controlli per 70 veicoli e 80 (tra chi viaggia in auto e chi si sposta a piedi) autodichiarazioni.

A tutto ciò si aggiungono i controlli avvenuti nel corso dell’intera giornata su segnalazione degli stessi cittadini e quindi nei parchi e luoghi pubblici, e sulle attività commerciali.

A ciò si aggiunge l’attività di controllo di rispetto delle quarantene nelle abitazioni.

“Grande lavoro del personale e dei vertici della Polizia municipale, così come dell’assessore Fausto Turbanti – spiegano dal Comune -. Innumerevoli le telefonate alla Polizia municipale e alla Protezione civile, il cui operato è stato altrettanto efficiente.

Rinnovati anche per oggi i controlli sul territorio e rinforzati ulteriormente. Massima attenzione anche alle frazioni e alle zone verdi, parchi e spazi pubblici in cui spesso si riscontrano assembramenti.