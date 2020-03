Coronavirus, parchi chiusi in paese: «Misura drastica ma necessaria»

BAGNO DI GAVORRANO – I parchi pubblici dell’interno territorio comunale sono stati chiusi questa mattina da parte della Polizia Municipale che ha provveduto ad appendere avviso ai cittadini, oltre che pattugliare le diverse frazioni, ricordando tramite megafono alla cittadinanza di rimanere in casa ed evitare spostamenti.

«Annullare la socialità di una comunità – spiega il sindaco Andrea Biondi – è certamente una misura estrema, rappresentando l’ultima ratio in una “guerra” sanitaria che potrebbe condurre a dei cambiamenti epocali nelle nostre vite quotidiane, ma non è il momento di pensare al futuro. È il momento di rispettare le norme imposte dal Governo per far sì che questa emergenza non si prolunghi per troppo tempo».

Il primo cittadino ha spiegato anche che ha provveduto personalmente a fare un giro presso Gavorrano e Bagno di Gavorrano per rendersi conto direttamente della situazione, come già fatto nei giorni precedenti.

«Ringrazio tutti i cittadini – sottolinea – che stanno dimostrando di aver compreso la situazione emergenziale, rispettando le norme imposte. Un ringraziamento alle forze dell’ordine che nel nostro territorio stanno eseguendo i doverosi controlli: polizia municipale e carabinieri».