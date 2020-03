Coronavirus, l’appello del prefetto: «Continuate così, restate a casa per la salute di tutti»

GROSSETO – Questa mattina il prefetto di Grosseto Fabio Marsilio ha rivolto un proprio appello alla comunità presente sull’intero territorio provinciale.

Il prefetto ha innanzitutto ringraziato i cittadini che, tranne qualche caso isolato e individuato dalle Forze di Polizia, con scrupolosa attenzione e pieno senso di responsabilità, stanno rispettando le misure di contenimento della diffusione virale previste, in modo sempre più stringente, dalle Autorità di Governo.

Nello stesso tempo, ha rivolto a tutti un forte invito a proseguire con ancora più attenzione, già da questo fine settimana, evitando di spostarsi se non per i casi strettamente necessari o per motivi lavorativi.

“Oltre i divieti e gli obblighi, che le Forze di polizia continueranno a far osservare – ha sottolineato il prefetto – sta ad ognuno di noi riuscire a rinunciare al piacere che ci viene dalle bellezze del nostro territorio, delle nostre spiagge, piazze e parchi nella consapevolezza che un comportamento imprudente potrebbe mettere a rischio la salute di ciascuno di noi, dei nostri cari e degli altri cittadini”.

Il prefetto ha altresì evidenziato che resta decisivo il contributo di tutti per non rendere ancora più difficile il lavoro straordinario che giorno e notte medici, infermieri e operatori sanitari stanno assicurando, con grande professionalità e dedizione assoluta, a tutela della salute di ciascuno di noi.

“Un ringraziamento particolare – conclude -, infine, va rivolto ai tanti sindaci che con grande impegno si stanno adoperando senza risparmio per corrispondere alle molteplici e pressanti esigenze avvertite nelle rispettive comunità locali”.

L’appello andrà in onda su Tv9 a partire dalla tarda mattinata di oggi.