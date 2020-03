Coronavirus, il sindaco: «Rinvio pagamento Tari e suolo pubblico»

ORBETELLO – “Come amministrazione comunale, dopo avere ridotto alle famiglie la retta della mensa e trasporto scolastico, la retta asilo nido di Albinia e Consani di Orbetello come da tabelle già comunicate, informiamo che stiamo per approvare atti di giunta relativi al rinvio del pagamento dell’ultima rata Tari e del suolo pubblico”. A scriverlo, in una nota, il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti.

“L’ultima rata Tari del 2019, che doveva essere pagata entro il 16 marzo 2020, potrà essere pagata entro il 10 aprile 2020. Tutti i pagamenti del suolo pubblico potranno invece essere pagati entro il 30 settembre 2020. Amministrazione sempre vicina ai cittadini”.