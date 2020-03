GROSSETO – Un concerto improvvisato. Un concerto alla finestra anche a Grosseto così come è successo ieri pomeriggio alle 18 un po’ in tutta Italia. L’idea era stata lanciata qualche ora prima sui social: un “flash mob” musicale per rispondere in modo creativo alle nuove disposizioni che non consentono di uscire di casa.

Un concerto collettivo alla finestra che è perfettamente riuscito in via Anco Marzo, zona di San Giuseppe, dove decine di persone hanno intonato Azzurro, la celebre canzone di Adriano Celentano: «…il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me…», una frase che sembra scritta proprio per questi giorni di emergenza.

Giorni lunghi, in cui tutti dobbiamo rimanere in casa, giorni in cui anche una semplice canzone cantata tutti insieme cambia il senso della giornata e dà quell’energia in più che serve per affrontare questo momento delicato per tutti.