GROSSETO – Tremila mascherine al giorno che verranno acquistate dalla Regione Toscane e dalla Protezione civile. È partita da un paio di giorni la nuova produzione di Toscano, l’azienda maremmana di alta sartoria.

Le operaie stanno cucendo mascherine coprenti in tessuto non tessuto. «Non sono un presidio medico – ci tiene a precisare Marco Berti di Toscano alta sartoria – anche se abbiamo chiesto la validazione. Ma in questo momento emergenziale è tutto più complesso».

Le mascherine vengono realizzate in un ambiente controllato (non sterile). «Abbiamo, sebbene momentaneamente, riconvertito totalmente la produzione – prosegue Berti -, e le mascherine verranno tutte inviate agli enti». Quindi mascherine coprenti così richieste in questo momento di paura per il Coronavirus.

La scelta del materiale, del tessuto non tessuto, è stata fatta anche su indicazione del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.