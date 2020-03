Barriere di protezione nelle farmacie comunali: «Così si tutelano dipendenti e cittadini»

GROSSETO – “D’intesa con il presidente delle Farmacie comunali riunite di Grosseto, Leonardo Lazzerini, con il quale mi sono confrontato, abbiamo disposto che da oggi, sabato 14 marzo, ai banchi di tutte le sedi delle farmacie comunali saranno installate barriere di protezione, a tutela dei nostri dipendenti e per dare continuità ad un servizio pubblico sempre in prima linea a disposizione dei cittadini”. A scriverlo, in una nota, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Ricordo – conclude – che la Farmacia comunale 3, in via dei Mille, è aperta tutti i giorni, 24 ore al giorno. I contatti di tutte le sedi sono sul sito www.fcrgrosseto.com“.