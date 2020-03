Suonatori di Maremma unitevi: alle 18 tutti alla finestra per dar vita ad un grande concerto

GROSSETO – “Attenzione! Oggi, venerdì 13 marzo, alle ore 18 in punto tutti gli abitanti d’Italia prenderanno il loro strumento e si metteranno a suonare dalla loro finestra. Il nostro paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratuito!

Diffondete il più possibile questo messaggio a tutti gli italiani che conoscete per farsi sentire! Grazie! Questo messaggio viene da nord e sud”.

E’ questo il messaggio che circola da ieri sui social in tutta Italia. Non sappiamo a chi sia venuta l’idea, ma in molti hanno deciso di aderire all’iniziativa.

E qui in Maremma? Sappiamo già che alcuni musicisti, professionisti e non, alle 18 saranno alle finestre delle loro case con i loro strumenti, pronti per allietare, per qualche minuto, la serata dei maremmani in questo periodo di difficoltà comune.

Per un concerto che possa allietare cuore e anima e per sentirci più vicini, suonatori maremmani prendete i vostri strumenti e alle 18 tutti insieme suonate dalle vostre finestre. Sarà uno spettacolo che unirà tutta l’Italia, da nord a sud, da est a ovest, senza esclusioni.

#andràtuttobene