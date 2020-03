Spesa e farmaci a domicilio: attivo il servizio di volontariato a Massa

MASSA MARITTIMA – Hanno già risposto varie associazioni alla richiesta inoltrata dal Comune di Massa Marittima alla rete del volontariato locale per l’attivazione di servizi a domicilio a supporto delle persone più fragili o impossibilitate ad uscire da casa per fare la spesa.

In questo delicato momento in cui è consentito muoversi solo per esigenze di lavoro o effettive necessità, come l’acquisto di generi alimentari e farmaci, c’è una fascia di popolazione a cui è fortemente consigliato restare a casa ovvero anziani oltre i 75 anni, persone con patologie a rischio e alcuni cittadini che possono trovarsi in condizione di quarantena obbligatoria o fiduciaria.

La Misericordia di Massa Marittima già da oggi 13 marzo, fino al 25 compreso, attiva così il servizio di consegna di generi alimentari e farmaci a queste due categorie di persone. Il volontario che si è reso disponibile, svolgerà il servizio ogni giorno dalle 9 alle 13 ed è contattabile al numero: 331-2096729. Anche il Comitato di Solidarietà Alta Maremma ha già una persona che sarà attiva in vari orari da concordare di volta in volta al numero 339-2561565.

Altre associazioni come la Misericordia di Prata si stanno al momento organizzando. «Nella delicata fase che stiamo attraversando- commenta l’assessore al sociale Grazia Gucci– riteniamo importante attivare tutte le misure che possano alleviare i disagi della popolazione specie nel caso di persone anziane, sole, con patologie o impossibilitate a muoversi. Rivolgiamo quindi un particolare ringraziamento alle associazioni che nel capoluogo hanno risposto positivamente all’iniziativa, così come a quelle che stanno cercando di organizzarsi per fornire lo stesso servizio nelle frazioni. Un grande grazie si estende anche a tutti quei commercianti che stanno già provvedendo in tal senso per loro spontanea iniziativa».