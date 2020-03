Scontro tra due auto: ferite due persone

MANCIANO – Incidente stradale sulla Maremmana questo pomeriggio.

Due auto, per cause in corso di verifica da parte dei Carabinieri di Manciano, si sono scontrate.

All’arrivo sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente, mentre i feriti, i due conducenti delle auto, sono stati soccorso dal 118.