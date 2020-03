Nessuna quarantena per Cerboni, Petrucci e Megale. Non c’è bisogno di tampone

GROSSETO – «La Asl mi ha comunicato che sono libero di non osservare l’isolamento domiciliare e che non sono stato né sarò sottoposto a tampone, così come gli assessori Simona Petrucci e Riccardo Megale non avendo partecipato all’incontro con una persona risultata positiva» a parlare è l’assessore Giacomo Cerboni che da ieri era in quarantena assieme al resto della Giunta di Grosseto per un presunto contatto con una persona positiva al Coronavirus.

«Inoltre, abbiamo avuto la bella notizia che il tampone del sindaco è risultato negativo, il che significa anche che sono ripristinate le funzioni principali di governabilità del Comune in base alle quali, per non lasciare l’Amministrazione priva di governo, eravamo stati sottoposti tutti a specifica sorveglianza sanitaria in deroga».

«Ringrazio quanti in queste ore mi hanno contattato preoccupati per la salute mia e dei miei familiari. Gli altri assessori stanno tutti bene – continua Cerboni -. Non sono stati sottoposti a tampone, ma resteranno comunque precauzionalmente in isolamento fiduciario volontario fino al 19 marzo, perché erano presenti all’incontro cui aveva partecipato una persona risultata positiva al primo tampone».

«Nel rallegrarci che il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna sia risultato negativo al tampone del Coronavirus, ci teniamo a dire che nessuno dei due nostri assessori, Riccardo Megale e Giacomo Cerboni, ha partecipato al pranzo, come del resto ha precisato il primo cittadino, cui era presente una persona risultata positiva. I due assessori hanno avuto modo di chiarire la loro posizione solo in data odierna, dopo essere stati contattati dalla Asl». Lo scrive il segretario della Lega Andrea Ulmi.

«La notizia che si era diffusa – afferma Ulmi – aveva preoccupato cittadini e militanti. E’ importante dire che i nostri assessori non erano presenti e che dunque non sono entrati in contatto con la persona positiva, né tanto meno era presente il presidente del Consiglio comunale Claudio Pacella, come qualcuno aveva lasciato pensare in virtù del suo ruolo».

«Ci tengo a precisare che l’assessore Megale – prosegue Andrea Ulmi – si trova fino a lunedì prossimo in quarantena volontaria dopo l’incontro con una persona a rischio. Si è trattato di un suo gesto di responsabilità e di precauzione che abbiamo apprezzato».

«Oltre al sollievo per il tampone negativo del Sindaco – conclude Ulmi – ci teniamo ad augurare buon lavoro a lui, ai nostri assessori Megale e Cerboni, al Presidente del consiglio Comunale Pacella ed a tutti i nostri sindaci Luca Grisanti, Diego Cinelli e Francesca Travison ed a tutti gli assessori impegnati sul territorio provinciale che, in queste ore, sono chiamati ad un lavoro straordinario nell’interesse dei cittadini. Si tratta di un’opera preziosa che trova il pieno sostegno, mio, del partito e di tutti i nostri militanti».