Negativo il tampone sul sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna

GROSSETO – Il tampone effettuato ieri sul sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha dato esito negativo. È lo stesso primo cittadino a dirlo: «Da ieri ero in domiciliazione fiduciaria per aver avuto un contatto stretto con un positivo al Covid-19».

«Ringrazio la cittadinanza dell’amore impressionante dimostrato nei miei confronti. Moltissimi mi hanno chiamato e contattato per chiedermi come stessi, ho sentito da parte vostra un calore enorme che mi ha bruciato il cuore. Grosseto sta dimostrando grandissima maturità, restate a casa. Presto ne saremo fuori vincitori. Lavorerò con più forza che mai, sono per voi, ieri, oggi e fino alla fine».