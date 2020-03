La Maremma ha una nuova dottoressa: Alessia si laurea con lode via Skype

FOLLONICA – Alessia Lagi si è laureata con lode ieri pomeriggio, discutendo la tesi via skype dalla sua casa a Follonica, in videochiamata con la commissione come previsto dalle norme di contenimento e prevenzione al coronavirus.

Alessia ha discusso la tesi “Il controllo organizzativo e la disclosure del capitale intellettuale: una possibile relazione” conseguendo il titolo di dottoressa magistrale in Economia e management internazionale all’Università degli Studi internazionali di Roma.

Imprenditrice, all’età di 32 anni decide di iscriversi all’Università, e da ieri, con il massimo dei voti, Alessia è dottoressa magistrale.

La famiglia e gli amici gli fanno i più calorosi auguri.