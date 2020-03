Esce di casa per spacciare: multato anche per non aver rispettato le norme sul Coronavirus

GROSSETO – È stato arrestato mentre spacciava, ma al reato di spaccio se ne è aggiunto anche un altro: quello di trovarsi fuori casa a dispetto delle norme disposte per contrastare la diffusione del Coronavirus, che dispongono per tutti la permanenza in casa.

La Guardia di finanza ha arrestato, in flagranza di reato, un tunisino. Le perquisizioni personali e domiciliari hanno permesso di rinvenire 20 grammi tra cocaina, eroina e marijuana e banconote pari a 530 euro.

Sia lo spacciatore, già gravato da precedenti per droga e noto alle forze dell’ordine, sia il potenziale acquirente, si sono resi colpevoli anche del mancato rispetto degli obblighi imposti dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-1.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e il responsabile arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e condotto in carcere a Grosseto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.