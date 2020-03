Di Giacinto lancia il suo “Diario dalla Quarantena”: al via gli incontri social con i cittadini

FOLLONICA – “Diario dalla quarantena”. E’ l’iniziativa social che ha lanciato attraverso la sua pagina Facebook il candidato sindaco di Follonica Massimo Di Giacinto in un momento in cui l’emergenza Coronavirus ed il rinvio del ballottaggio ha, di fatto, congelato la campagna elettorale.

“Ho adottato lo slogan ‘Adesso restiamo a casa, ma teniamoci in contatto’, in un momento in cui le moderne tecnologie – afferma Di Giacinto – ci permettono di vivere in comunità pur dovendo stare isolati, sia che questo avvenga perché si è obbligati o solamente per un atto di responsabilità e nel rispetto delle norme. Da qui l’idea di lanciare questa serie di incontri virtuali con la gente. Si tratta di una sorta di diario dei giorni dell’emergenza, in cui si lanciano spunti e riflessioni, che possono essere anche di portata generale, su cui confrontarsi con la gente”.

“Un brutto periodo – conclude Massimo Di Giacinto – che passerà, ma che lascerà il segno nei nostri stili di vita. Quando ripartiremo dovremo capire le nuove esigenze di Follonica e dei suoi abitanti. Le preoccupazioni sono molte, anche per questo dal confronto e da quello spirito di squadra che a me piace molto sono convinto che possa giungere il superamento dei momenti critici come questo e delle difficoltà che lascerà dietro di sé”.