Covid19: consiglio annullato, si riuniscono i capigruppo. «Le emergenze si affrontano insieme»

GAVORRANO – “Questo pomeriggio alle ore 14 si doveva riunire il Consiglio comunale per l’adozione dei nuovi strumenti urbanistici comunali, un atto fondamentale nella strategia di governo del territorio. Purtroppo abbiamo deciso, insieme ai capigruppo, di annullare il Consiglio comunale, che sarà accorpato alla prossima adunanza dell’assise rappresentativa del territorio”. A scriverlo, in una nota, il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi.

“Ho invece riunito la Conferenza dei capigruppo – prosegue – per discutere insieme la gestione dell’emergenza #coronavirus nel Comune di Gavorrano, perché le emergenze si affrontano insieme, come comunità, e quindi nell’unità dei suoi rappresentanti – prosegue -. È stato deciso quest’oggi di costituire un coordinamento politico aperto al consigliere Giacomo Signori essendo un dipendente del Distretto sanitario locale, e altri componenti della Giunta: Francesca Bargiacchi in qualità di vicesindaco, Daniele Tonini in qualità di assessore con delega alla Protezione civile, e Stefania Ulivieri in qualità di assessore alle Pari opportunità, per un maggiore coinvolgimento sociale. Ne fanno parte di diritto i capigruppo Giulio Querci, Andrea Maule, Patrizia Scapin e Elisabetta Iacomelli (oggi presente in collegamento telefonico)”.

“Questo coordinamento – conclude il sindaco – si riunirà ogni volta richiesto da un qualsiasi dei suoi componenti”.