Coronavirus: sospeso il concorso in Comune

GROSSETO – In attuazione delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che prevedono l’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure già in vigore nella ex “zona rossa”, la procedura concorsuale indetta dal Comune di Grosseto per la copertura di 10 posti da collaboratore amministrativo categoria B3 scaduta il 17 febbraio è sospesa.

I candidati che hanno regolarmente presentato domanda di partecipazione, in possesso del numero di protocollo che ne attesta l’invio della candidatura, sono come previsto dal bando, tutti ammessi alla procedura preselettiva, con riserva di verifica del possesso dei requisiti.

Le date e le modalità di svolgimento della procedura preselettiva e le successive prove concorsuali saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Grosseto (www.comune.grosseto.it) e saranno subordinate alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si invitano i candidati a voler verificare quanto sopra. Non seguiranno comunicazioni personali.

“La procedura del concorso ha avuto sospensione per le disposizione inserite nel Decreto sull’emergenza Coronavirus – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Risorse umane Giacomo Cerboni -. Il Comune non appena sarà possibile procederà con le prove perché la volontà di procedere con le assunzione è confermata. Dimostrazione di questa intenzione e necessità è il fatto che nelle prossime settimane dovrebbero uscire altri bandi per ulteriori posti ammessi a concorso, le cui prove saranno svolte non appena superata l’emergenza”.