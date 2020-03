Coronavirus, pulizia delle strade: sospesi i controlli alle auto in sosta. «Ma chi può la metta nel box»

SCARLINO – L’amministrazione comunale di Scarlino, per non creare ulteriori disagi ai cittadini che in questi giorni sono in casa nel rispetto del decreto del Governo, non sanzionerà i proprietari delle auto in sosta nelle strade interessate dalla pulizia.

Un appello alla collaborazione è rivolto però a chi ha la possibilità di spostare la propria vettura in un box, o in un luogo fuori dai percorsi coinvolti dal servizio, per permettere agli operatori di svolgere nella maniera migliore il loro lavoro.

Come comunicato da Sei Toscana, la pulizia delle strade e delle aree verdi sarà comunque assicurata anche se in forma ridotta rispetto agli standard.

Inoltre il gestore ha sospeso l’attività del Centro di raccolta e ha ridotto alle sole necessità il ritiro dei rifiuti nelle attività commerciali.