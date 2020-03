Coronavirus, picco di positivi: da questa mattina sono 12 in più

GROSSETO – Sono 12 in più rispetto a questa mattina le persone positive al Covid-19. Lo comunica la Asl toscana sud est nel consueto appuntamento con la stampa per fare il punto sulla situazione.

Questa mattina erano già stati segnalati tre uomini in più rispetto a ieri sera; oggi a quei tre se ne aggiungono altri undici: 15 in un solo giorno. In totale siamo a 35 persone positive al tampone in tutta la provincia.

Si tratta di un uomo di 46 anni, di Grosseto, un uomo di 48 anni di Grosseto, un uomo di 57 anni di Grosseto, un uomo di 62 di Grosseto, un uomo di 69 di Grosseto, due donne di 53 anni di Grosseto, una donna di 54 anni di Grosseto, una donna di 32 anni di Castiglione della Pescaia, un uomo di 66 anni di Roccastrada, una donna di 84 anni di Scansano un uomo di 86 anni di Scansano. I pazienti sono tutti in sorveglianza attiva domiciliare.