Coronavirus: la mappa dei contagi in provincia di Grosseto. Tutti i casi

GROSSETO – E’ di poco fa la notizia di tre nuovi casi positivi al coronavirus in Maremma: si tratta di tre persone tutte residenti nel comune di Grosseto.

Nello specifico si tratta di un uomo di 57 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare, un uomo di 67 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare, un uomo di 45 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare.

I casi in Maremma, dunque, salgono a 23, come si riporta di seguito.

16 casi a Grosseto

un uomo di 29 anni

un uomo di 33 anni

un uomo di 65 anni

un uomo di 74 anni

un uomo di 79 anni

una donna di 42 anni

una donna di 49 anni

una donna di 53 anni

una donna di 65 anni ricoverata a Grosseto ma residente a Sarteano (Si)

una donna di 70 anni

un uomo di 61 anni

una donna di 50 anni

una donna di 42 anni

un uomo di 57 anni

un uomo di 67 anni

un uomo di 45 anni

Un caso a Marina di Grosseto (Grosseto)

una donna di 41 anni

Un caso a Castiglione della Pescaia

una donna di 32 anni

Un caso a Porto Santo Stefano

una donna di 78 anni

Un caso a Follonica

una donna di 65 anni

Un caso a Montenero d’Orcia (Castel del Piano)

un uomo di 61 anni

Due casi a Giglio Campese (Isola del Giglio)

una coppia di coniugi di Piacenza