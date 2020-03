GROSSETO – Emergenza da coronavirus anche in Maremma dove dall’11 marzo sono in vigore tutte le misure restrittive del decreto del presidente del consiglio dei ministri. Spostamenti limitati soltanto per lavoro, salute e necessità. Per questo anche a Grosseto in questi giorni si sono intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine e anche della Polizia municipale.

Vi ricordiamo che per poter circolare, anche a piedi, in questi giorni è necessario aver compilato e avere con sé il modulo di autocertificazione. Ecco dove trovarlo: Coronavirus: ecco come autocertificare la necessità di spostarsi. Scaricate il modulo

di 16 Galleria fotografica Controlli coronavirus Polizia Municipale 2020









Oggi noi abbiamo seguito il lavoro degli agenti che hanno dislocato diversi posti di controllo in città. Un’attività che va avanti già da qualche giorno. «Proseguono gli interventi massicci di controllo del territorio da parte della Polizia municipale – fanno sapere il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Fausto Turbanti -. Informiamo che si intensificheranno e che, dall’azione di informazione e comunicazione, passeremo progressivamente alla vera e propria azione di controllo contro chi non rispetta le norme, se necessario con le sanzioni».

Ecco una breve sintesi dell’attività di ieri:

una pattuglia a disposizione sul territorio per la diffusione messaggio audio del sindaco di Grosseto per tutta la città e Marina di Grosseto;

sei pattuglie per controlli in tutte le zone della città:

28 veicoli controllati;

14 persone controllate;

quattro interventi per segnalazione di assembramento;

14 unità impiegate;

1200 telefonate tra Protezione civile e Polizia municipale.

Anche oggi, venerdì 13 marzo (mattina e pomeriggio), le pattuglie della Polizia municipale stanno controllando i principali accessi alla città.