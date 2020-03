Coronavirus: altri tre tamponi positivi a Grosseto. Sono tre uomini

GROSSETO – Tre nuovi casi positivi da ieri sera: si tratta di tre persone tutte residenti nel comune di Grosseto. È la Asl Toscana sud est a comunicare i nuovi dati dei positivi al Coronavirus: un uomo di 57 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare, un uomo di 67 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare, un uomo di 45 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare.

Questi si aggiungono ai cinque casi di ieri (due all’Isola del Giglio ma provenienti da Piacenza) e tre maremmani. Salgono così a 23 i casi in Provincia di Grosseto.