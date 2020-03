Coronavirus, a Manciano il Consiglio comunale si fa via Skype

MANCIANO – Il decreto sul Coronavirus non ferma l’amministrazione comunale di Manciano che cerca di coniugare il lavoro istituzionale e la sicurezza. Il prossimo consiglio comunale che si svolgerà il 20 marzo alle 9 in prima convocazione e alle 11 in seconda, si svolgerà infatti via Skype.

La seduta, si legge nella convocazione, si svolgerà esclusivamente in videoconferenza. I consiglieri si doteranno di pc, altoparlante e microfono.