Coop amiatine chiuse la domenica e pannelli di protezione: «Così si tutelano lavoratori e clienti»

AMIATA – “I colleghi che lavorano nei negozi di Coop Amiatina, quando è diventata evidente anche nei nostri territori la gravità dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, hanno sostenuto ritmi di lavoro estremamente impegnativi affrontandoli, sia fisicamente che

psicologicamente, con forza e coraggio. Hanno fatto fronte a una situazione mai gestita prima reggendo il colpo in maniera formidabile e rispondendo con grande generosità e professionalità”. A scriverlo, in una nota, Il presidente Fabrizio Banchi.

“Crediamo che sia doveroso nei loro confronti decidere la chiusura straordinaria di tutti i punti di vendita per domenica 15 marzo e per tutte quelle successive fino alla fine dell’emergenza sanitaria. Inoltre – conclude -, a maggior tutela e sicurezza dei colleghi addetti alle casse, dei soci e dei clienti, stiamo allestendo le postazioni di tutti i punti di vendita, con pannelli di protezione in plexiglass”.