Banca Tema «Usate i servizi on line e venite su appuntamento»

GROSSETO – Cambiano gli orari di Banca Tema. Per contenere il diffondersi del Coronavirus la banca chiede ai clienti di limitare gli accessi in filiale, se non strettamente necessari, e utilizzare i canalialternativi digitali e telefonici.

La banca resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

L’invito a tutti è ad usare il relax banking per bonificio, pagamento bollettini, mav rav, pagamenti effetti, ricarica carte prepagate, ricarica credito telefono, bollo auto. Consultazione estratti conto, saldi, movimenti e molto altro.

L’invito è anche a limitare l’uso del contante, utilizzando le carte per le spese quotidiane.

Nei casi in cui sia necessario andare direttamente in filiale, l’invito è a farlo su appuntamento. I numeri telefonici si trovano su www.bancatema.it o a questo LINK