FOLLONICA – Il Rione Pratoranieri con la vetrina allestita dal Bar Ramazzotti, la Zona Nuova con quella messa su da Free Time di via Matteotti, e il Rione Centro con la realizzazione di Ottica Biagi di via Roma, sono i vincitori, nell’ordine, della settima edizione del concorso Vetrine vestite a Carnevale di Follonica.

Una manifestazione in crescita con ben 36 esercenti che a loro modo, negli otto rioni, danno sostegno alla festa che anima per una quarantina di giorni l’inverno della città del golfo.

di 3 Galleria fotografica Vetrine vestite a Carnevale 2020





I riconoscimenti, offerti dagli organizzatori (Fondazione Noi del Golfo per il Comitato Carnevale; Pro Loco e Centro Commerciale Naturale La Dolce Vita), saranno consegnati in Comune (così è previsto) non appena la situazione lo permetterà.

La giuria che ha stilato il verdetto era composta da: Katjuscia Giannelli, Michele Cocola, Marco Cellini e Andrea Telesio. Oltre i vincitori sono stati apprezzate anche le raffigurazioni dell’Officina Estetica di Laura Coralli (Zona Nuova), Casalinghi di Ilaria e Matteo Migliorini che, con altri partecipanti, si sono rivolti alla Scuola di Carnevale di Piervittorio Cacialli, Franca Segnini e Stefano Barbi.

Questi gli altri partecipanti:

Rione Senzuno: Cartoleria da Mara, Edicola Senzuno, Caffè Banda, Caffè Senzuno, Casa del Materasso, Elisir Estetica e Benessere, Forno Il Primo Mantovani, Pasticceria Peggi, Caffè Il Rione, La Nuova Forneria, Tabaccheria Senzuno.

Rione Cassarello: Pasticceria Spinetti, Prestige Confezioni

Rione Capannino: Chiti Fabrizio Toyota.

Rione Chiesa: F.lli Bracci Gioielleria e Premiazioni Sportive, Panificio Montomoli.

Rione Centro: Migliorini – Ilaria e Matteo, Nara Camice, Massai Eugenio Drogheria Pizzicheria dal 1867, Ottica Bracci, Laboratorio Orafo Giusti Laura, Bagni Aloha, Panificio Mura,Officina 01, Rifrullo, Studio Fisiochinesiterapico Follonichese Serafini, Il Fornaio di Fanny, Elle Esse Casa, Discount Center Vestiti di carnevale di Gabriella Bernardini, Liberamente Officina d’Arte – Rita Brucalassi e Angela Maria Guitto,

Rione 167 Campi al Mare: Apple Foto Video,

Rione Zona Nuova: Officina Estetica di Lucia Coralli,

Nella foto le Vetrine a carnevale:

Pratoranieri (Bar Ramazzotti)

Zona Nuova (Free Time)

Centro (Ottica Biagi