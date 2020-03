Sindaco e Giunta in quarantena: si aspettano i risultati dei tamponi

GROSSETO – Sia il sindaco che la Giunta di Grosseto sono in quarantena in attesa dei risultati del tampone sul Coronavirus. È lo stesso Antonfrancesco Vivarelli Colonna a comunicarlo. «Essendo il sindaco ed alcuni componenti della giunta stati in contatto con un caso sospetto positivo in attesa di conferma ISS, tutta la Giunta, anche chi non ha avuto contatti stretti, sta in queste ore effettuando il tampone».

«Sono quindi, al momento, sottoposti alla misura dell’isolamento volontario fiduciario fino all’esito dell’esame clinico. In base alle recenti disposizioni, in particolare al DL 6 del 23/02/2020 art .7 e DL 09/03/2020 art.7, si tratta di procedura speciale che si applica a operatori sanitari ed a operatori dei pubblici servizi. Continueremo a lavorare per voi da casa».