Servizio spesa a domicilio anche a Monterotondo: ecco come richiederla

MONTEROTONDO MARITTIMO – Da venerdì 13 marzo su tutto il territorio comunale partirà il servizio di consegna gratuita della spesa a domicilio per tutte quelle persone impossibilitate a uscire di casa per problemi di salute, anziani e categorie a rischio.

Un servizio importantissimo, legato alla situazione di emergenza covid-19, totalmente gratuito, reso possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, le associazioni locali della Croce Rossa Italiana e Auser, che metteranno a disposizione i volontari per la consegna a domicilio e Unicoop Tirreno, il punto vendita in via Garibaldi.

Come fare per usufruire del servizio SPESA A CASA: dal 13 marzo – nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 – è possibile ordinare la spesa telefonando:

CRI – Annarita Bardelloni 338 2163216

AUSER – Francesca Comparini 339 5734132

La consegna della spesa avverrà a domicilio negli stessi giorni (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 16.00 in poi.

Al momento della consegna dovrà essere corrisposto il costo della spesa al personale volontario. Essendo un servizio alla cittadinanza la spesa dovrà essere quella essenziale e di carattere quotidiano.

Segnaliamo anche le INIZIATIVE PRIVATE. Mettono a disposizione il servizio di spesa a domicilio gratuita:

Mini shop Barzanti in piazza Casalini – tel. 0566 916365 effettuerà la prenotazione e la consegna durante gli orari di apertura- dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.00 dal lunedì al sabato e la domenica dalle 8.00 alle 12.00.

Panificio Il Chicco di Marchi Daniele è sempre a disposizione per consegne a domicilio – tel. 333 3210631.