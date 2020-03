Restiamoacasa con videolezioni e contributi: ecco l’iniziativa della Camera minorile di Grosseto

GROSSETO – Il Gruppo “Adulti del mondo della scuola (e non solo)”, nato da una iniziativa lanciata da poco meno di un mese dalla Camera minorile, ha deciso di dare un contributo in questo momento di difficile interazione sociale. Come? Pubblicando, settimanalmente, sulla pagina Facebook dell’associazione delle video-lezioni e/o contributi, su tematiche di vario genere, rivolte ai ragazzi, ai genitori, agli insegnanti, in generale a chi ha voglia di leggere ed ascoltare. Hanno aderito all’appello lanciato da Gabriella Capone:

David La Mantia, docente di scuola superiore, poeta, saggista, con l’argomento:”Didattica della poesia ed introduzione alla speranza”.

Claudia Benassi, insegnante di scuola primaria e Francesca Masi, insegnante di scuola d’infanzia sul tema: “Importanza della didattica a distanza, alimentare e nutrire la relazione anche lontani”.

Lucia Vitelli, assistente sociale, con”L’Assistente sociale: un aiuto trasversale”.

Alice Sodi, presidente Neuropeculiar – Movimento per la biodiversità neurologica: “Covid19, implicazioni delle restrizioni ministeriali sulla vita delle persone autistiche”.

Maria Paola Moretti, psicologa, psicoterapeuta, socia fondatrice e già presidente Metis Grosseto: “L’importanza ed il recupero dell’intimità – regole per adulti ed adolescenti”.

Serena Cavallini, psicologa: “A scuola di empowerment”.

Marcello Campomori, docente di scuola secondaria di I grado: “Il dialogo e la città come luogo di incontro e tutto da costruire”.

Liberiana Dattoli, psicologa: “La devianza nell’adolescenza e l’importanza delle relazioni familiari”.

Laura Panella, avvocato, : “Il ruolo del padre, disinteresse nei confronti della prole: profili giuridici”.

Gabriella Capone, avvocato : “Bullismo, Cyberbullismo: imputabilità e responsabilità”.

Partecipano al gruppo anche Laura Bozzi, Margherita Capuano, Anna Lisa Valgheggini, Angela Apuzzo, Antonella De Felice, Cristina Lucidi, Sara Restante.

Le mini-lezioni saranno rese disponibili ogni lunedì sulla pagina Facebook della Camera minorile di Grosseto, contrassegnate dall’hashtag #restiamoacasamaconnessiconvoi