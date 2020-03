Pd e M5s chiedono la conferenza di capigruppo: «Con l’emergenza molte cose da discutere»

ORBETELLO – “In qualità di capigruppo dei gruppi Pd-Area riformista e M5s abbiamo presentato al sindaco e al presidente del Consiglio comunale una richiesta di convocazione della Conferenza dei capigruppo, in considerazione della situazione di grave eccezionalità che stiamo vivendo determinata dal Covid-19″. A scriverlo, in una nota, Luca Aldi e Alfredo Velasco.

“Infatti nei cittadini vi sono forti preoccupazioni per il diffondersi del contagio ed anche per la paralisi economica che si sta determinando e che rischia di schiacciare intere categorie di lavoratori e le loro famiglie – proseguono -. La richiesta di convocazione della Conferenza dei capigruppo è stata determinata dall’esigenza di per poter fornire il nostro fattivo contributo, sia sul fronte della sicurezza, sia nella preparazione del Bilancio preventivo. Infatti occorrono subito iniziative concrete, che vadano nella direzione di alleggerire il carico tributario e di spostare risorse da quelle finalità che, ad oggi, appaiono sicuramente superflue, per indirizzarle, invece, verso forme di aiuto alle categorie dei lavoratori e alle loro famiglie”.

“Confidiamo che la nostra richiesta venga accolta e che le forze di maggioranza e quelle di opposizione lascino da parte le divisioni e possano collaborare in questo difficile momento per il bene della collettività – concludono i due capigruppo -. Desideriamo, infine, esprimere un forte ringraziamento per tutti gli operatori della sanità del nostro territorio, che, con sacrificio, stanno fronteggiando coraggiosamente ed efficacemente l’epidemia in corso”.