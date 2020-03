Emergenza coronavirus, Alviani: «Il Comune venga incontro ai cittadini»

SEGGIANO – “Ritenendo che l’emergenza coronavirus non è soltanto un problema sanitario ma che rappresenti anche una seria minaccia per il tessuto economico del nostro paese – spiega Gilberto Alviani, capogruppo di Lega Salvini Premier – come forza di opposizione, vogliamo chiedere all’amministrazione comunale di dare subito un segnale che sia di fatto un aiuto chiaro e importante per la popolazioni e per le attività presenti nel territorio comunale e che miri a sostenere fin da subito la nostra realtà”.

“Prendendo spunto da quanto sta facendo il Comune di Grosseto – prosegue -, nell’attesa di un tempestivo provvedimento fiscale del Governo, che ad oggi non è ancora stato emanato accanto alle misure restrittive di contenimento della emergenza epidemiologica, per l’anno 2020 chiediamo di sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, cui compete la modifica dei regolamenti sui tributi, relativamente alla Tari il rinvio delle date fissate per il 31 marzo in acconto e per il saldo al 31 luglio a data da definirsi da valutare a seguito dell’evolversi della pandemia e compatibilmente con le esigenze economiche, il rinvio della prima rata della Cosap, ed infine il rinvio della Imposta comunale pubblicità”.

“Il differimento delle scadenze per il versamento dei contributi comunali è un atto dovuto che tutela i nostri cittadini ed il nostro tessuto economico – continua il capogruppo leghista -. Chiederemo inoltre che venga lasciato nelle disponibilità delle nostre strutture ricettive l’importo pari al versamento della seconda rate relativa all’imposta di soggiorno con scadenza di versamento fissata per il 31 luglio”

“Tutti insieme ce la faremo – conclude Alviani -, ci rialzeremo più forti ed orgogliosi di prima con la consapevolezza nel cuore di quanto sia grande ed unico questo paese”.