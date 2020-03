Disinfestazione per processionaria: tenete porte e finestre chiuse. Ecco quando

ORBETELLO – Il caldo è venuto troppo presto e le uova della processionaria si sono schiuse in anticipo. Per questo il comune di Orbetello ha disposto una disinfestazione di cui si occuperà Sei Toscana.

L’amministrazione ha rilevato la presenza delle larve a Orbetello scalo, su alcuni pini in via Otto marzo, via Empoli, via Santa barbara. Le operazioni avverranno domani, venerdì 13, dalle 9.30 alle 13. Per la durata delle operazioni è necessario evitare di passare nella zona, o di portarvi animali domestici. È anche bene tenere chiuse porte e finestre fino ad un’ora dopo l’intervento. E infine coprire frutti o ortaggi o consumarli solo dopo lavaggio accurato.