Coronavirus, Ust Cisl e Caf Cisl: ecco le nuove modalità di accesso ai servizi

GROSSETO – Considerando l’evolversi dell’emergenza del Covid-19, e nel rispetto del decreto emesso ieri sera dal presidente del Consiglio dei ministri, consapevoli che la salute dei cittadini e dei dipendenti vale più di mille disagi, la Ust Cisl di Grosseto comunica le nuove modalità dell’accesso ai servizi per il Caf Cisl e per il Patronato Inas che entreranno in vigore da oggi fino al 3 aprile, salvo successive disposizioni degli organi competenti.

Per quanto riguarda il Caf Cisl sarà funzionale solo la sede provinciale di via Senegal a Grosseto con le seguenti modalità: gli appuntamenti già presi saranno rinviati a data da destinarsi tramite comunicazione per telefono o per sms; saranno garantiti i servizi urgenti ma gli uffici non saranno aperti al pubblico.

Per pratiche e richieste urgenti, quindi, gli utenti potranno rivolgersi al Caf contattando i seguenti numeri: Grosseto 0564.414102; Follonica 0566.42229; Massa Marittima 0566.903464; Castel del Piano 0564.956683; Sorano 0564.633199; Manciano 0564.629237; Orbetello 0564.867548; Porto Santo Stefano 0564.1639008. Per inviare documenti, se richiesti dal Caf, si potrà usare la mail raccolta.grosseto@cafcisl.it.

Riguardo al Patronato Inas, invece, l’accesso alla sede è consentito solo tramite appuntamento contattando il numero verde 800249309, che provvederà a sua volta a inoltrare le segnalazioni alla casella di posta del responsabile territoriale.

La Cisl è aperta, ma a distanza di sicurezza.