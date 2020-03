Coronavirus: stop alle passeggiate e giri in bici al Parco della Maremma

ALBERESE – Alla luce del dpcm dell’8 marzo 2020, del dpcm del 9 marzo 2020 e del dpcm del’11 marzo 2020, il Parco della Maremma ha emanato un’ordinanza per quanto concerne la fruizione del Parco dell’area protetta.

Il centro visite del Parco regionale della Maremma (via del Bersagliere n°7/9 Alberese) rimane chiuso al pubblico.

Il personale applicato presso lo stesso centro visite provvederà a svolgere le attività previste anche fruendo di forme lavorative agili.

Inoltre, sono state sospese tutte le tipologie di visita prevista all’interno dell’area protetta del Parco regionale della Maremma ed anche tutti gli itinerari, sono chiusi al pubblico.

Anche le attività di ristorazione e bar presenti al centro integrato servizi di Marina di Alberese sono sospese in attuazione di quanto previsto dal dpcm dell’11 marzo.

In applicazione e nel rispetto di quanto precisato dal dpcm del 9 marzo scorso circa l’obbligatorietà di limitare ogni forma di assembramento, riguardo allo spostamento delle persone fisiche e in rispetto delle ulteriori norme restrittive previste dal dpcm dell’11 marzo, è chiuso il transito lungo la strada e la pista ciclabile di collegamento a Marina di Alberese, a partire dalla sbarre ubicate in località Vaccareccia, oltre il transito e la sosta al parcheggio localizzato presso detta località.

Il Parco comunica che chiunque trasgredisca tale ordinanza potrà essere sanzionato come previsto dall’ordinanza stessa.