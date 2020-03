Coronavirus: scattano i controlli per auto e veicoli commerciali

ORBETELLO – «A partire da oggi tre pattuglie con agenti della polizia municipale di Orbetello controlleranno, da subito e per i prossimi giorni, gli accessi del nostro territorio, fermando auto e veicoli commerciali» a farlo sapere il senatore Roberto Berardi, diffondendo una nota della Protezione Civile del Comune di Orbetello.

«Con l’ufficialità del Dpcm dell’11 marzo 2020 – chiarisce la nota – continua e si rafforza il controllo del territorio per il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel decreto stesso, più precisamente: art.1, comma 1, lettera a): “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da esigenze lavorative o situazione di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito – aggiunge la nota – il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.” art.1, comma 1, lettera c): “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena.”».

«Si ricorda ai cittadini – conclude la nota – che per effettuare qualsiasi spostamento è necessario esibire o compilare il modulo di autodichiarazione al momento del controllo da parte della Polizia Municipale e Forze dell’Ordine. Rispetto delle norme e buon senso, questa la ricetta per sconfiggere il Coronavirus in Italia»